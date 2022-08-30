Голі стіни та відсутній дах: у Маріуполі окупанти анонсували відкриття шкіл

Андрющенко вважає, що росіяни можуть відправити дітей у зруйновані школи.

В окупованому Маріуполі росіяни напередодні 1 вересня анонсували відкриття 16 шкіл начебто після ремонту. Однак мінімум у чотирьох з них голі стіни, а в одній навіть відсутній дах.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Правда, кількість шкіл не відповідає кількості об’єктів соціальної інфраструктури, яку озвучив ватажок Пушилін. Він стверджує що всього 16 об’єктів буде відремонтовано восени. А якщо вірити гауляйтеру Іващенко, то таких об’єктів щонайменше 40 (16 шкіл, 16 закладів середньої-спеціальної освіти, 3 лікарні та якісь офіси). Отже, наочно картина "забрехались", - написав Андрющенко.

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За його словами, школи №27, 38, 53 та 64 - на стадії "голі стіни". А даху немає у навчальному закладі №38.

"Але це не зупиняє окупантів у гучних анонсах. Звісно, там вистачить цинізму загнати дітей в зруйновані школи заради картинки пропаганди. Але реальність вони завжди інша", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, над окупованим Маріуполем замайорів український прапор. Так чоловік привітав Україну з Днем Незалежності.

Чому окупанти не провели судилище в Маріуполі / Дмитро Лубінець

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