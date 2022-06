Голлівуд в Україні: хто з іноземних зірок приїздить до нас під час війни і як допомагає

Підтримка України від усього світу надихає та надає віри у світле майбутнє.

Все більше представників світового шоу-бізнесу приїздять до нашої країни, аби допомогти.

Зокрема, 19 червня спричинив фурор своїм несподіваним візитом знаменитий американський актор Бен Стіллер. Він приїхав на захід України, аби допомогти українським переселенцям.

Крім, Стіллера до України навідалися відомі співаки, актори та режисери. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, хто із зірок перебував в українських містах та з якою метою.

Бо Віллімон

Бо Віллімон / Фото: Associated Press

Американський драматург, сценарист популярного серіалу "Картковий будиночок" Бо Віллімон відвідав Бучу одразу після деокупації.

Фото: Бучанська міська рада

Знаменитість зафільмував жорстокі звірства росіян на Київщині з метою розповісти усьому світові правду про геноцид українців та героїчний опір нашого народу.

Шон Пенн

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн перебував в Україні на момент повномасштабного вторгнення Росії до України. Він саме знімав документальний фільм Vice Studios про війну.

Шон Пенн в Україні під час візиту 2021 року / Фото: Associated Press

Тому знаменитість на власні очі бачив, що відбувається в країні.

Наприкінці березня Шон приїхав на Львівщину, щоб налагодити роботу своєї благодійної організації в Україні. А у Кракові режисер підписав гуманітарний контракт із мером Яцеком Майхровським, аби допомагати біженцям.

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Нещодавно ж зірка організував у Лос-Анджелесі благодійний вечір, на якому вдалося зібрати понад мільйон доларів.

Шон Пенн / Фото: Associated Press

Анджеліна Джолі

Фото: Associated Press

Американська акторка Анджеліна Джолі 30 квітня відвідала Львів. Приїзд зірки викликав справжній ажіотаж серед українців.

Пані посол ООН у справах біженців відвідала залізничний вокзал, де вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все.

Крім того, Джолі завітала до вокзальних волонтерів, психологів та лікарів, провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську, і школу-інтернат, де поспілкувалася з вихованцями.

Анджеліна Джолі / Фото: Фото Наталки Волосацької/ТСН

Знаменитість навіть змушена була бігти в укриття під час повітряної тривоги.

Після Львова Джолі відвідала дітей у Бориславі. Акторка побувала у навчально-реабілітаційному центрі "Гармонія".

Фото: Бориславська міська рада

Ніно Катамадзе

Ніно Катамадзе / Фото: instagram.com/nino_katamadze_official

Грузинська співачка Ніно Катамадзе також засуджує війну, яку вороже розв'язала Росія. Задля того, аби особисто висловити слова підтримки, зірка приїхала потягом до Києва.

Ніно Катамадзе у Києві / Фото: Facebook.com/Ukrzaliznytsia

У столиці знаменитість виступила у метро, а потім поїхала до Львова з концертом.

Керрі Фукунага

Кері Фукунага / Фото: Associated Press

Американський кінорежисер Кері Фуканага, який зняв 25-й фільм бондіани "Не час помирати", після повномасштабного вторгнення Росії до України приїхав до нашої країни, аби займатися волонтерством.

Так, знаменитість долучився до благодійного проєкту World Central Kitchen (WCK) та допомагав доставляти українцям їжу. Зокрема, Фукунага відвідав Київщину та Харківщину.

Цікаво, що в Харківський області, поки волонтери роздавали їжу, Кері врятував песика. Чотирилапий опинився під завалами, а Фукунага дістав його звідти.

Фото: Twitter/José Andrés

Лієв Шрайбер

Фото: Associated Press

Американський актор, режисер та сценарист Лієв Шрайбер у квітні також відвідав Україну. Зірка приїздив на українсько-польський кордон, щоб із благодійною організацією World Central Kitchen готувати гарячі обіди для українських біженців.

Для перегляду гортайте праворуч

Також зірка відвідав Львів. Там Лієв та поспілкувався з українською психологинею Оленою Коссак.

U2 та Боно

Фото: instagram.com/u2

На початку травня до Києва приїхав легендарний ірландський рок-гурт U2 на чолі з солістом Боно. Музиканти виступили у метро на станції "Хрещатик", виконавши свої культові хіти, зокрема, With Or Without You, Angel Of Harlem. Пізніше до U2 приєднався й гурт "Антитіла". Разом вони виконали кавер на хіт Stand By Me виконавця Ben E. King.

Також учасники колективу відвідали звільнені від російських окупантів Бучу та Ірпінь.

Фото: Бучанська міська рада/Facebook

Як стало відомо згодом, знаменитості приїхали на запрошення президента Володимира Зеленського. Артисти зазначили, що підтримають будь-яке запрошення від України, бо всім серцем підтримують нас.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі заговорила про поранених та вбитих дітей в Україні. Зірка зазначила, що від початку повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого щонайменше 277 дітей було вбито і 456 поранено.

Читайте також: