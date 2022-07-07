Голлівудська зірка Кейт Бланшетт випустила емоційний фільм про Харків під час вторгнення Росії

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Кейт Бланшетт зняла документальний фільм Ukraine: Life Under Attack, у якому показаний Харків під час російського вторгнення.

Документальний фільм про Харків під час вторгнення Росії Кейт Бланшетт зняла разом з ексредактором британського телеканалу Channel 4 News Бенджаміном де Піром.

У стрічці Ukraine: Life Under Attack ("Україна: життя під ударом"), хронометражем 47 хвилин показаний Харків під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Головними героями картини стали пожежний Роман та парамедики Тетяна та Ірина, які продовжили працювати у зоні бойових дій.

"Ось який вигляд має життя тих, хто потрапив під перехресний вогонь путінської війни проти України", - йдеться у підписі під трейлером стрічки.

This is what life is like for those caught in the crossfire of Putin’s war on Ukraine.



Tomorrow on @Channel4, Cate Blanchett narrates the story of the citizens of Kharkiv, clinging on to their lives in the face of Russian bombardment. pic.twitter.com/grZvHyamEP — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) June 26, 2022

У фільмі війна у Харкові показана очима його мешканців. Тут присутні кадри зруйнованих житлових будинків, а також життя харків'ян в умовах війни. Приміром, у стрічці показана маленька дівчинка, яка продовжує навчатися у бомбосховищі.

Кейт Бланшетт озвучила фільм, розповівши історію битви за місто.

Стрічку Ukraine: Life Under Attack можна подивитися на сайті каналу Channel 4 Plus або за посиланням.

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