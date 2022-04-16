Голлівудські акторки Іванна Сахно та Віра Фарміга закликали світ дати Україні зброю

Зірки підтримали флешмоб #ArmUkraineNow.

Голлівудські акторки українського походження Віра Фарміга та Іванна Сахно закликали світ дати Україні зброю.

Зірки підтримали флешмоб #ArmUkraineNow. Так, у фотоблогу Іванна, яка знялася у фільмах "Тихоокеанський рубіж" та "Шпигун, який мене кинув", запостила фото з гаслом. Також вона наголосила, що уже 50 днів Україна героїчно чинить опір військовій агресії Росії. Вона додала, що без додаткової зброї для України ця війна "перетвориться на нескінченну та криваву битву, яка принесе злидні, страждання та нові смерті".

Іванна Сахно / facebook.com/ivannasakhno

"Воєнні злочини продовжаться за межами Маріуполя, Бучі та Краматорська. Глобальна дія війни ускладнить життя людям у всьому світі, навіть за межами України. Нам треба об'єднатися, щоб захистити свободу та демократичні цінності. Будь ласка, приєднуйтесь до кампанії. Лише коли ми єдині, нас можуть почути. Слава Україні!" – поділилася акторка.

Зі свого боку, Віра Фарміга також запостила світлину з табличкою #ArmUkraineNow. Крім того, знаменитість виступила з вимогою зупинити війну.

Віра Фарміга / instagram.com/verafarmiga

Акторка також поділилася, як підтримати флешмоб: "Опублікуйте своє фото з табличкою #ArmUkraineNow. Попросіть ваш уряд підтримати Україну. Позначте 3 друзів і попросіть їх зробити те саме".

Нагадаємо, Міккі Рурк емоційно розкритикував США та НАТО та закликав негайно допомагати Україні. Актор закликав негайно дати українцям все, що просить Володимир Зеленський.

Читайте також: