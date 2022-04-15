Голлівудський актор Лів Шрайбер показав, як варить борщ для українських переселенців - відео

Зірка вирушив волонтерити до Польщі.

Відомий голлівудський актор Лів Шрайбер не лишився осторонь війни Росії проти України.

Він вирушив до Польщі, де активно допомагає волонтерам готувати їжу для українських переселенців. Наразі Шрайбер, дід якого за материнською лінією був євреєм із України, перебуває у Перемишлі.

Там він разом з кухарями з організації World Central Kitchen приготував для 1500 біженців справжній український борщ. Шрайбер так старався, що навіть натер палець:

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"День перший у Перемишлі Польща неподалік від кордону з Україною. Я дуже пишаюся своїм пухирем. Усі кухарі кажуть, що це справжній почесний знак", - сказав Шрайбер і закликав людей долучатися і допомагати Україні.

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