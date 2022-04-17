Голод, антисанітарія та відсутність медичної допомоги: окупанти знищують маріупольців усіма можливими засобами

Окупанти перетвори місто на пекло.

За понад місяць блокади міста Маріуполь окупанти не допустили туди жоден гуманітарний конвой з продовольством та ліками від України або міжнародних організацій. Гуманітарна ситуація в місті - критична.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За інформацією ООН, понад 100 000 мирних жителів міста страждають від нестачі води та їжі.

"Широко розрекламована у ЗМІ окупанта гуманітарна допомога рф включає лише буханку хліба та пляшку води на добу. Видача продуктів проходить в штабах "єдиної росіі", але харчів катастрофічно не вистачає. З кожним днем погіршується ситуація з медичною допомогою - шириться антисанітарія, а перебування у сирих холодних підвалах викликають інфекційні та застудні хвороби. При цьому отримати допомогу лікаря у місті неможливо", - зазначила омбудсенка.

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Окрім цього, від понеділка в місті буде заборонено переміщення та навіть перебування на вулиці без спеціальних перепусток. Сотні містян вимушені вистоювати черги для їх отримання, інакше - отримати навіть мізерний пайок з хлібом буде неможливо.

"Окупанти знищують маріупольців усіма можливими засобами, перетворивши місто на пекло. Такі дії рф є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - написала Денісова.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти вчинення РФ злочину геноциду та порушень прав людини в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі тривають переговори для того, щоб допомогти українським захисникам Маріуполя, проте росіяни вимагають від них здатися.

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