"Голодні ігри": Блінкен відреагував на удари РФ по українських портах у Дунаї

РФ продовжує систематично руйнувати інфраструктуру у портах на Дунаї.

Держсекретар Сполучених штатів Америки Ентоні Блінкен засудив чергову серію атак РФ по українських портах на Дунаї. Саме вони відіграють ключову роль для експорту зерна.

Про це Блінкен написав у Мережі.

"Це російська методичка: заблокувати український експорт, перетворити продовольство на зброю і змусити голодних людей платити за наслідки цього" , – заявив він.

Він додав, що РФ продовжує систематично руйнувати інфраструктуру у портах на Дунаї після виходу Кремля з Чорноморської зернової ініціативи.

Зазначимо, що удари РФ від липня 2023 року по портах та елеваторах України пошкодили або цілковито зруйнували щонайменше 26 об’єктів цивільної портової інфраструктури, складів, силосів та елеваторів. Це зменшило експортні спроможності України приблизно на третину.

Додамо, що російські ракети або безпілотники, які окупанти запускають для атак по Україні, можуть загрожувати території Румунії.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.