"Голодуємо, води нема": окупанти з Якутії поскаржилися на погані умови і "жахливе ставлення" місцевих

Окупанти у шанцях голодують і не миються, а воду п'ють просто із калюж.

Російський "мобік" з Якутії, який перебуває на окупованій частині Запорізької області, розповів про погані умови служби в армії РФ, відсутність харчів і висловив "здивування", що місцеві погано ставляться до росіян і вважають їх окупантами.

Відповідне відео з'явилося в Мережі.

Якут на своїй мові розповідає, що окупанти у шанцях голодують і не миються, а воду п'ють просто із калюж.

"Голодуємо, не миємося. Їжею, нічим не забезпечують. Ми на передовій вже 5 днів. У перший день дали сухпайок і на цьому все. Їжа закінчилася. Голодуємо. Води немає. Бардак, нах*й! Якщо будуть неправильні координати – свої ж по нас вдарять. Ми, прості люди, які служили в далеких 90-х, тепер б'ємося на передовій нібито "за Україну", – сказав окупант.

Якут скаржиться, що командування обіцяло не відправляти мобілізованих на передову, тоді як вони все ж опинилися на передовій. За його словами, "командування слабке", техніки немає.

"Армія – розчарування. Ми тут таке побачили, чого ніколи не бачили. Я думав, армія кращою стала. Але нічого не змінилося. З часів Великої вітчизняної нічого в армії не змінилося. Тільки на парадах і показують свою техніку. "Найкраща армія у світі", бл*ь", – зазначив мобілізований з Якутії.

На іншому відео окупант з Якутії показує захоплені росіянами Пологи Запорізької області. З іншими загарбниками він зайшов у місцеве кафе "попити чаю".

"Ставлення жахливе. Дуже жахливе. Ми для них (українців) окупанти. Сидимо (у кафе) у повній бойовій готовності", – говорить "мобік" з Якутії.

Нагадаємо, що у Якутську понад тисячу сімей залишилися без тепла через аварію, що сталася на електропідстанції. Тоді як погода у місті сягає мінус 47-49 градусів.

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