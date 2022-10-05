Голосно працюють та мають сумнівні деталі: експерт розповів, як працюють іранські безпілотники

Іранські безпілотники збирають під землею з деталей, у яких є подвійне призначення.

Деталі в іранських безпілотниках мають подвійне призначення. Тому вони характерно гучно працюють.

Про це в ефірі ТСН повідомив військовий аналітик Ігаль Левін.

“Все міжнародне співтовариство розуміє, що Іран передав Росії безпілотники. Це примітивна зброя, яка виготовляється у напівкустарних умовах. Вони збираються під землею, з компонуванням та деталями подвійного призначення. Вдень їх легко збивати. Ці дрони не можуть завдавати ударів по цілях, що рухаються, а тільки по стаціонарним через GPS-навігацію. Вони повільні та дуже гучні, тому коли їх починаєш чути, потрібно передислокуватися”, - наголосив Ігаль Левін.

Окремо він додав, що не можна розміщувати особовий склад у будівлях, по яких окупанти за допомогою іранських дронів можуть завдати ударів.

“Зрадники можуть передати окупантам дані, ті внесуть їх у дрон і спробують завдати удару. Якщо ж дотримується інформаційна тиша, тоді ці дрони не є суттєвою проблемою”, - підкреслив військовий аналітик.

Нагадаємо, що російські військові зазнають втрат на Херсонському напрямку, а поранених та пошкоджену техніку намагаються евакуювати до найближчих переправ через річку Дніпро.

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