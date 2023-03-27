"Голосу Лукашенка вже давно немає ": Огризко про наміри Путіна розмістити "ядерку" у Білорусі

Огризко вважає, що ядерний шантаж Путіна - це останній шанс для Росії спробувати повернути ситуацію на свою користь.

Ядерний шантаж - це єдина карта, яка залишається у руці кремлівського диктатора Путіна. Через це він продовжує піднімати ставки і, зокрема, його посіпака Медвєдєв говорить про ядерну війну як про єдиний спосіб вирішення усіх проблем.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії Володимир Огризко, передає НВ.

За його словами, гучні заяви Путіна - це лише чергова спроба нейтралізувати "тверезий" Захід.

"Це спроба сказати, що «дивіться, ми можемо піти і на таке». Хоча військові спеціалісти, які дивляться на ситуацію професійно, чітко і ясно заявляють, що такого не буде, бо цей крок означатиме насамперед кінець тих людей, хто на нього піде", - каже Огризко.

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Також на його думку, підняття ставок, розраховано на пацифістів.

"На тих, хто є п’ятою колоною Кремля, щоб вони могли скористатися цією тезою і розганяти її ще більше. На людей, які куплені Кремлем, а їх безліч. Тобто це правильний, з погляду Кремля, хід, тому що він дозволяє знову і знову піднімати тему, що треба закінчувати війну на умовах Кремля, фіксувати його чергові захоплення і переходити до поствоєнного, на думку Кремля, миру, який дасть Кремлю можливість оговтатися, а потім робити те ж саме", - додає експерт.

Огризко каже, що окремим політичним діячам на Заході дуже вигідно критикувати владу через те, що вона допомагає Україні.

"Тому, з погляду Кремля, це цілком логічний крок. Ну а ми повинні його бачити, розуміти і пояснювати всім тим на Заході, від кого залежить прийняття рішень, що зміна нашої позиції не є можливою", - вважає Огризко.

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Керівник центру дослідження Росії додає, що ядерний шантаж Путіна - це справді останній шанс для Росії спробувати повернути ситуацію на свою користь.

"Тому мені здається, що тут насправді все ж йдеться про речі, які пов’язані з критичною ситуацією для Москви на полі бою. Наступ, який голосно оголошувався в Росії, фактично захлинувся, результатів на полі бою немає. З іншого боку, навпаки є чіткі підтвердження, що ЗСУ, Сили опору концентрують свої можливості і я пружина колись вистрелить", - додає Огризко.

Також він вважає, що самопроголошений білоруський президент Лукашенко, вже давно не є гравцем та немає права голосу.

"Голосу Лукашенка вже давно немає, давайте будемо відвертими. Він не є гравцем, не є тим, хто може у цьому випадку щось говорити. Про трактори — так, про добрива — так, а про ядерну зброю — ні", - каже експерт.

Водночас верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз готовий відповісти новими санкціями на наміри Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю.

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