Голова Балаклійської громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами – Синєгубов

Його затримали солдати РФ ще два дні тому.
Голова Балаклійської громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.
Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
"Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста", – заявив Синєгубов.
Він також нагадав, що Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду. Голова Харківської ОДА зазначив, що на Столбового тепер чекає 15-річне ув'язнення до довічного позбавлення волі.
"Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!" – поділився він.
Нагадаємо, у Балаклії 26 березня росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Тоді ж з’явилася інформація, що затримали і міського голову Івана Столбового.
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