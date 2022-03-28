Голова Балаклійської громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами – Синєгубов

Його затримали солдати РФ ще два дні тому.

Голова Балаклійської громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста", – заявив Синєгубов.

Іван Столбовий / facebook.com/ivan.stovbovoi

Він також нагадав, що Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду. Голова Харківської ОДА зазначив, що на Столбового тепер чекає 15-річне ув'язнення до довічного позбавлення волі.

"Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!" – поділився він.

Нагадаємо, у Балаклії 26 березня росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Тоді ж з’явилася інформація, що затримали і міського голову Івана Столбового.

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