Голова ЦПД заявив, що у росіян нема сил для наступу на Запоріжжя

Ворог може лише спробувати тактичні атаки на в районі декількох населених пунктів.

У Росії на півдні немає достатньо сил, щоб провести наступ на Запоріжжя, але вона може спробувати тактичні атаки на деяких напрямках.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

"Щодо Запорізького напрямку. Ворог готує саме тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів. Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає", - запевнив Коваленко.

Він заявив, що наразі росіяни через своїх так званих "воєнкорів" масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку.

"Курахівський напрямок вони розглядають, як частину можливих дій в Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", - додав Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики DeepState оцінили загрозу наступу РФ на Запоріжжя.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни переміщають штурмові групи до Запорізької області.

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