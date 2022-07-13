Голова Донецької області доручив евакуювати якнайбільше жителів до 1 жовтня: яка причина

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що доручив евакуювати якнайбільше жителів області до 1 жовтня.

Таке доручення отримали очільники місцевих адміністрацій Донецької області.

Про це Кириленко розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Цьогорічний опалювальний сезон в області буде вкрай складний, без газу. Ми розраховуємо, що на початок зимового періоду на Донеччині залишаться максимум 230 тисяч осіб", – пояснив голова ОВА.

Він додав, що наявні в Донецькій області електромережі точно не витримають зимового об’єму споживання. Водночас Кириленко запевнив, що влада докладає всіх зусилль для якнайшвидшої евакуації місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка Ірина Верещук пояснила причини для евакуації з Херсонської та Запорізької областей.

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