Голова Донецької ОВА назвав кількість загиблих та поранених в області

Голова Донецької ОВА назвав кількість загиблих та поранених в області

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

За добу, 9 травня, внаслідок ворожих обстрілів в Донецькій області шестеро мирних мешканців зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 9 травня від російських обстрілів поранення дістали шестеро мирних мешканців Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 11 людей, які загинули у Ямполі за період з 23 до 28 квітня. На жаль, точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 345 цивільних, 1019 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Нагадаємо, протягом минулої доби, 8 травня, російські загарбники обстріляли 19 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів – житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення.

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