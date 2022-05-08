Голова Донецької ОВА назвав кількість загиблих та поранених в області протягом доби

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Протягом доби, 8 травня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло четверо людей.

Окупанти вбили двох мирних мешканців у в Очеретиному, одного у Нью-Йорку і одного у Вугледарі.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ще восьмеро людей отримали поранення.

"Крім того, в Бахмуті медичну допомогу було надано шістьом цивільним, яких поранили на Луганщині", – написав Кириленко та додав, що кожен росіянин відповість за свої злочини.

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Зауважимо, що через російську агресію від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 344 цивільних, а 1013 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про тактику російської армії на Донецькому і Таврійському напрямках. Окупанти намагаютьться здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.

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