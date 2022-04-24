Голова Донецької ОВА назвав кількість загиблих та поранених в області за добу

За добу внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинули п'ятеро цивільних.

У селі Красногорівка ворог вбив двох дітей 5 та 14 років. Ще троє людей загинули у Новоселівці та Новомихайлівці.

П'ятеро мирних мешканців зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зазначивши, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

t.me/pavlokyrylenko_donoda

Крім того, у Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, поранених на Луганщині.

"Окупанти вели вогонь вздовж всієї лінії розмежування. Під вогнем, зокрема, населені пункти Авдіївської, Очеретинської та Світлодарської громад", – розповів Кириленко.

t.me/pavlokyrylenko_donoda

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 266 цивільних, 840 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

t.me/pavlokyrylenko_donoda

Нагадаємо, росіяни розстрілюють Кременчук. За вечір по місту прилетіли 9 ракет. Чи є постраждалі - поки що невідомо.

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