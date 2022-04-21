Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.
За добу, 21 квітня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області п'ятеро цивільних зазнали поранень.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 21 квітня росіяни поранили ще 5 мирних мешканців Донеччини: 2 у Вугледарі, по 1 у Ямполі, Зарічному і Бахмуті", - йдеться в повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 254 цивільних, 817 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Нагадаємо, упродовж 20 квітня окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області. Внаслідок російських ударів загинули двоє мирних жителів, ще 8 поранено, серед них – дитина.
Читайте також: