Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

За добу, 21 квітня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області п'ятеро цивільних зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 21 квітня росіяни поранили ще 5 мирних мешканців Донеччини: 2 у Вугледарі, по 1 у Ямполі, Зарічному і Бахмуті", - йдеться в повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 254 цивільних, 817 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Нагадаємо, упродовж 20 квітня окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області. Внаслідок російських ударів загинули двоє мирних жителів, ще 8 поранено, серед них – дитина.

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