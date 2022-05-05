Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

За добу, 5 травня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області 25 цивільних зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Мирні мешканці отримали поранення внаслідок сьогоднішнього обстрілу окупантами Краматорську.

"5 травня внаслідок російського авіаракетного удару по Краматорську поранення отримали 25 містян. Також вдалося уточнити інформацію про одного пораненого у Лимані та двох людей, які загинули раніше – у Часовому Ярі та Новомихайлівці", - йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також відомо, що в Бахмуті медична допомога була надана п’ятьом цивільним, які отримали поранення в Луганській області. На жаль, одна поранена людина померла.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 325 цивільних, 986 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Нагадаємо, протягом доби, 5 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили дві атаки.

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