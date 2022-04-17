Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області протягом доби

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області протягом доби

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Протягом доби, 17 квітня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло дві людини.

Окупанти вбили мирних мешканців у Мар'їнці та Новопіллі. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ще четверо осіб отримали поранення.

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"У Бахмуті та Краматорську було надано медичну допомогу двом цивільним, пораненим на території Луганщини. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", – написав голова ОВА та додав, що за кожен злочин, скоєний на українській землі, росіяни понесуть покарання.

Зауважимо, що через російську агресію від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 245 цивільних, а 605 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

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