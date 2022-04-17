Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області протягом доби

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Протягом доби, 17 квітня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло дві людини.
Окупанти вбили мирних мешканців у Мар'їнці та Новопіллі. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Ще четверо осіб отримали поранення.
"У Бахмуті та Краматорську було надано медичну допомогу двом цивільним, пораненим на території Луганщини. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", – написав голова ОВА та додав, що за кожен злочин, скоєний на українській землі, росіяни понесуть покарання.
Зауважимо, що через російську агресію від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 245 цивільних, а 605 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
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