Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області від рук окупантів

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.
За добу, 11 травня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області двоє цивільних зазнали поранень.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 11 травня росіяни поранили ще двох мирних мешканців Донеччини: у Нью-Йорку та Новоселівці, що на Лиманщині", - йдеться в повідомленні.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Також голова ОВА повідомив, що у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, яка була поранена у Луганській області.
Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 352 цивільних, 1033 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Нагадаємо, ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та зосередив усі зусилля у напрямку Рубіжного.
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