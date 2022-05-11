Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області від рук окупантів

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області від рук окупантів

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

За добу, 11 травня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області двоє цивільних зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 11 травня росіяни поранили ще двох мирних мешканців Донеччини: у Нью-Йорку та Новоселівці, що на Лиманщині", - йдеться в повідомленні.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Також голова ОВА повідомив, що у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, яка була поранена у Луганській області.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 352 цивільних, 1033 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Нагадаємо, ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та зосередив усі зусилля у напрямку Рубіжного.

Читайте також: