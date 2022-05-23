Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області від рук окупантів

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.
За добу, 23 травня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинуло троє цивільних , шестеро – зазнали поранень.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 23 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: у Зорі, Соледарі та Адамівці. Ще шестеро людей сьогодні зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 415 цивільних, 1146 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Нагадаємо, російські війська обстріляли магістральний газогін, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. Від 14:00 23 травня подача природного газу припинена.
Читайте також: