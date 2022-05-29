Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області від рук окупантів

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області від рук окупантів

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

За добу, 29 травня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинуло троє цивільних, четверо – зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 29 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох в Авдіївці та один у Соледарі. Ще четверо людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 447 цивільних, 1181 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Нагадаємо, у Торецьку Донецької області 115 гірників залишились під землею через знеструмлення: 112 на шахті "Центральній", 3 – на шахті "Торецькій". Адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню.

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