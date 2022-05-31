Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області від рук окупантів

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області від рук окупантів

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

За добу, 31 травня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинуло четверо цивільних, семеро – зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 31 травня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: трьох у Слов’янську і одного у Райгородку. Ще семеро цивільних зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 454 цивільних, 1192 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Нагадаємо, в Донецькій області правоохоронці задокументували ракетний удар з боку російських окупантів по Слов’янську. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Від вибухової хвилі руйнувань зазнали школа та щонайменше вісім житлових багатоповерхових будинків.

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