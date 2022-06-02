Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області від рук окупантів

Щодня від рук російських окупантів гинуть мирні мешканці, адже військові РФ безжально обстрілюють українські міста та селища.
Зокрема, за добу, 2 червня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинуло троє цивільних, дев'ятеро – зазнали поранень.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 2 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох в Авдіївці та одного у Старому Каравані. Ще дев'ятеро людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 464 цивільних, 1211 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Нагадаємо, в Донецькій області щодня внаслідок війни, яку розв'язала Росія, гинуть близько 100 українських військових. Ще близько 450-500 отримують поранень.
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