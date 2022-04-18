Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

За добу внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинуло четверо цивільних, п'ятеро – зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"18 квітня внаслідок російських обстрілів загинуло ще четверо мирних людей на Донеччині: 2 у Торському, 1 у Шандригаловому, 1 у Роздольному. Ще 5 зазнали поранень", - зазначив голова ОВА.

Наразі точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

Також повідомляється, що у Донецькій області надали допомогу трьом цивільним, які зазнали поранень на території Луганської області.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 249 цивільних, 797 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)/Telegram

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