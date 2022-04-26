Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

Російські окупанти щодня обстрілюють Донецьку область та вбивають мирних мешканців.
За добу внаслідок ворожих обстрілів в області загинули троє цивільних, шестеро – зазнали поранень.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Протягом 26 квітня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини: у Лимані, Нью-Йорку та Травневому. Ще шестеро отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Також вдалося отримати інформацію щодо одного пораненого цивільного у Маріуполь. Утім, точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 274 цивільних, 858 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, на Донеччині російські окупанти вбили двох дітей - хлопчик та дівчинка потрапили під обстріл.
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