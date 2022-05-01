Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

Російські окупаційні війська щодня обстрілюють Донецьку область та вбивають мирних мешканців.

За добу внаслідок ворожих обстрілів в області загинули четверо цивільних, одинадцятеро – зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"1 травня від російських обстрілів на Донеччині загинули 4 мирних мешканців – всі у Лимані. Поранення одержали ще 11 людей: 7 у Лимані, 3 у Володимирівці та 1 у Яровій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що у Бахмутській громаді одна людина померла від поранень, отриманих на Луганщині. Ще одній людині з Луганщини там було надано медичну допомогу.

Наразі як і раніше неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 290 цивільних, 903 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Кількість загиблих та поранених у Донецькій області / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Нагадаємо, що у неділю, 1 травня, вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі". Перші евакуйовані прибудуть до Запоріжжя вранці 2 травня.