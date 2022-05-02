Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

Російські окупанти щодня обстрілюють Донецьку область та вбивають мирних мешканців.

За добу, 2 травня, внаслідок ворожих обстрілів в області загинув один цивільний, восьмеро – зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"2 травня росіяни вбили ще одного мирного мешканця Донеччини – у Діброві, що на Лиманщині. Ще 8 осіб дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також вдалося отримати інформацію щодо одного загиблого цивільного у Маріуполь. Утім, точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Крім того, у Бахмуті медична допомога була надана чотирьом цивільним, які отримали поранення в Луганській області.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 292 цивільних, 915 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Кількість поранених та загиблих у Донецькій області / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Нагадаємо, військові РФ проводять наступальні дії у Східній операційній зоні. Вони хочуть встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей, аби зробити сухопутних коридор з анексованим Кримом.

Читайте також: