Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

Російські окупанти щодня обстрілюють Донецьку область та вбивають мирних мешканців.
За добу, 4 травня, внаслідок ворожих обстрілів в області загинуло двоє цивільних, 11 – зазнали поранень.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"4 травня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини – у Шандриголовому. Ще 11 осіб в області сьогодні дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Також вдалося уточнити інформацію щодо п’ятьох загиблих і двох поранених у Маріуполі. Втім точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 322 цивільних, 955 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Нагадаємо, на Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.
Читайте також: