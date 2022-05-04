Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

Російські окупанти щодня обстрілюють Донецьку область та вбивають мирних мешканців.

За добу, 4 травня, внаслідок ворожих обстрілів в області загинуло двоє цивільних, 11 – зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"4 травня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини – у Шандриголовому. Ще 11 осіб в області сьогодні дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також вдалося уточнити інформацію щодо п’ятьох загиблих і двох поранених у Маріуполі. Втім точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 322 цивільних, 955 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Нагадаємо, на Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

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