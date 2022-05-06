Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

Російські окупанти щодня обстрілюють Донецьку область та вбивають мирних мешканців.

У п'ятницю, 6 травня, внаслідок ворожих обстрілів в Донецькій області загинув один цивільний мешканець. Ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! 6 травня внаслідок російських обстрілів загинув один мирний мешканець Донеччини - у Лимані. Ще троє людей дістали поранення. Також у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

Наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - йдеться в повідомленні.

Кількість поранених та загиблих у Донецькій області / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Нагадаємо, в РНБО закликали українців бути особливо уважними до сповіщень тривоги від 7 до 9 травня включно, оскільки існує підвищений ризик обстрілів України російськими окупантами.

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