Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених внаслідок ворожих обстрілів за 13 травня

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених внаслідок ворожих обстрілів за 13 травня

Російська війська не припиняють обстрілювати населені пункти Донецької області. Впродовж доби 13 травня внаслідок обстрілів загинув один мешканець Авдіївки.

Ще 12 людей отримали поранення через ворожі обстріли.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністраці Павло Кириленко.

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"За 13 травня росіяни вбили ще 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 12 людей сьогодні зазнали поранень внаслідок російських обстрілів. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - наголосив очільник області.

Заголом від початку повномасштабного вторгнення РФ від рук окупантів загинуло 357 жителів Донецької області, не враховуючи Маріуполя та Волноваху. Отримали поранення - 1050 осіб.

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