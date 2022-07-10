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Голова Донецької ОВА повідомив, скількох мирних жителів регіону за добу вбили росіяни

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Голова Донецької ОВА повідомив, скількох мирних жителів регіону за добу вбили росіяни

Фото: Національна поліція України

За минулу добу, 9 липня, російські війська вбили ще трьох мирних жителів Донеччини.

Вбили мирних людей окупанти у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному, Донецької області. 

Про це повідомив Павло Кириленко, голова Донецької ОДА.

У результаті злочинних дій росіян ще 23 людини протягом доби отримали поранення. Кириленко наголосив, що кожен воєнний злочинець буде покараний.

"Росія вбиває цивільних! За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, окупанти атакують ракетами всю лінію фронту в Донецькій області: є жертви та багато поранених (фото).

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