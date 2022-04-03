Голова Донецької ОВА розповів, чому російські війська не випускали людей із Маріуполя

Маріупольці відмовляються виїжджати на непідконтрольну Україні територію.

Російська армія не дозволяла евакуювати населення Маріуполя чи завозити до міста гуманітарну допомогу, оскільки, на думку голови Донецької ОВА Павла Кириленка, РФ потрібна паніка серед людей.

Про це очільник ОВА розповів в інтерв'ю "Суспільному".

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За його словами, цей жорсткой метод залякування не спрацював, на що розраховували загарбники. Маріупольці відмовляються виїжджати на непідконтрольну Україні територію.

"Чому не працюють гуманітарні коридори? У мене не зайшла жодна фура до Маріуполя з тієї причини, що їм не потрібно, щоб люди були нагодовані й трималися. Почалися ракетні удари, авіаудари, бомбові удари — їм необхідна паніка. На це йшов розрахунок, що потім люди вже виснажені, голодні два тижні щонайменше, без їжі, прийдуть і скажуть: "Вивозьте хоч кудись". Але це знову ж таки не спрацювало в повній мірі. Люди відмовились їхати на непідконтрольну територію", - сказав Кириленко.

Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою у Донецькій області В окупованому місті так і немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Там залишаються близько 160 тисяч людей. Росіяни беруть у полон мирних мешканців та масово вивозять їх до РФ.

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