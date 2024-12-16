Голова ДПСУ Дейнеко перевірив оборонні позиції на кордоні з росією

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав прикордонні позиції на Сумщині, розташовані на кордоні з росією.

Під час робочої поїздки він ознайомився із поточною ситуацією на оборонних лініях, де прикордонники утримують свої позиції, а також перевірив стан забезпечення підрозділів усім необхідним для ефективного виконання завдань.

Керівники Сумського прикордонного загону та бригади «Сталевий кордон» доповіли про оперативну обстановку, активність противника та заходи, які застосовують для протидії ворожим силам. У своїх звітах вони зазначили, що ворог не припиняє обстрілювати прикордоння із використанням різноманітного озброєння, здебільшого артилерії. Водночас на всій протяжності кордону зберігається загроза диверсійно-розвідувальної діяльності противника, хоча активність диверсійно-розвідувальних груп дещо знизилася.

Особливу увагу Сергій Дейнеко приділив умовам несення служби військовослужбовців і питанню їх забезпечення, зокрема озброєнням, боєприпасами, технікою та іншим необхідним майном.

«Забезпечення підрозділів озброєнням та всім необхідним — це наш беззаперечний пріоритет. Кожен орган управління повинен робити все можливе для цього. На передовій військовослужбовці мають бути повністю забезпечені, щоб ефективно виконувати завдання. Актуальні потреби наших захисників повинні вирішуватися без зволікань», — наголосив Голова ДПСУ.

Прикордонники також зазначили, що ефективна інтеграція наявного озброєння, зокрема мінометів, артилерійських систем та безпілотних літальних апаратів різних типів, дозволяє завдавати противнику значних втрат.

Окремо обговорювалися питання розвитку й посилення підрозділів РУБАК, а також інженерно-фортифікаційного облаштування позицій. Учасники зустрічі наголосили, що на ділянках, де Сили оборони України проводять операції в Курській області, фортифікаційні роботи ведуться безпосередньо вздовж державного кордону, щоб максимально зміцнити рубежі.

На завершення Сергій Дейнеко висловив подяку всім прикордонникам за їхню самовіддану службу та відзначив вагомий внесок кожного військовослужбовця у наближення Перемоги України.