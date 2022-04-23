Голова Харківської ОВА повідомив кількість загиблих та поранених в області протягом дня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти продовжують обстріли житлових районів Харкова та області.

За попередніми даними, у Харкові 6 людей поранено, ще 1 поранений в Чугуївському районі. На жаль, 3 людини загинули – в Чугуївському та Дергачівському районах.

Про це Синєгубов заявив у новому відеозверненні.

"В обласному центрі найбільше постраждали Північна Салтівка та Салтівка. Обстрілюють вулиці, житлові будинки, складські приміщення", – зазначив він.

Також політик додав, що ворог готує провокації у Великдень. У зв’язку з цим 23 квітня, від 19:00 і до 5:00 ранку неділі, 24 квітня, на всій території Харківської області оголошено комендантську годину.

"За домовленістю з церквами богослужінь цієї ночі не буде. Пересуватися по вулицях в цей час заборонено. Поліція працюватиме у посиленому режимі. Вкотре закликаю навіть після завершення комендантської години попри свято не виходити без нагальної потреби на вулицю. Давайте проведемо ці свята вдома та безпечних місцях. Віримо в Збройні Сили! Слава Україні!" – додав Синєгубов.

Нагадаємо, ЗСУ вибили російських окупантів з трьох населених пунктів Харківщини. Також українські військові закріпилися у селищах Безруки, Слатіне і Прудянка.

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