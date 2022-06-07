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Голова Херсонської ОДА часів Януковича допомагає окупантам: йому повідомили про підозру в держзраді

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Голова Херсонської ОДА часів Януковича допомагає окупантам: йому повідомили про підозру в держзраді

Фото: Офіс генерального прокурора

Голові Херсонської ОДА часів президента-втікача Віктора Януковича повідомили про підозру в державній зраді.

Він під час дії воєнного стану активно співпрацює з російськими окупантами

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Державний зрадник співпрацює з російськими окупантами та ворожими бандоформуваннями, забезпечуючи зберігання боєприпасів ворожих військ, надає окупантам паливно-мастильні та будівельні матеріали.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури ексголові Херсонської облдержадміністрації, який обіймав посаду з 2010 по 2014 роки, повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що головою Херсонської ОДА у 2010-2014 роках був Микола Костяк. Він же був членом та головою "Партії регіонів" у Херсонській області. 

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов розповів про плацдарм для контрнаступу Збройних сил України на Нову Каховку.

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