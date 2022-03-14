Голова Київської ОДА розповів про найбільш небезпечні напрямки в регіоні

Голова Київської ОДА розповів про найбільш небезпечні напрямки в регіоні

Постійні тривоги можливого авіанальоту відбуваються майже по всій області.

У Київській області, яка потерпає від обстрілів окупантів, станом на 14 березня є чотири найбільш небезпечні напрямки.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

Небезпечні напрямки в області:

Житомирська траса,

Буча - Ірпінь - Гостомель,

Макарів,

північ Вишгородського району.

За його словами, бої тривають на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

"Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура", - йдеться у повідомленні голови ОДА.

Постійні тривоги можливого авіанальоту відбуваються майже по всій області. В усіх районах Київської області триває боротьба з диверсійними групами.

У понеділок, 14 березня, продовжується евакуація населення через гуманітарні коридори. Напередодні, 13 березня, через гуманітарні коридори було проведено евакуацію населення з Бучі, с. Перемога, Великої Димерки, Бородянки. Врятовано та вивезено на безпечну територію близько чотирьох тисяч жителів.

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