Так званий "голова" Криму підтримав ініціативу скандального очільника Чечні Рамзана Кадирова, який напередодні заявив, що потрібно зібрати та відправити на війну в Україну ще більше "добровольців".

В окупованому Криму збирають ще два батальйони так званих "добровольців", які мають, за хворою фантазією Аксьонова, "розгромити нацистів і відновити світ".

Про це так званий "очільник" Криму повідомив у телеграм-каналів.

"Усі регіони працюють у цьому напрямі. Крим уже виставив понад 1200 "добровольців" і формує ще два батальйони. Ми повністю забезпечуємо їх екіпіруванням, засобами захисту, зв'язку та розвідки. Процес іде, намагаємося, щоб усі йшли повністю екіпіровані", - йдеться у дописі так званої "влади" півострова.

Аксьонов впевнений, що "усі завдання "спеціальної військової операції" будуть виконані", але з огляду на останні події на фронті, найімовірніше, так не буде.

Нагадаємо, раніше вірний собачка Путіна, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Росія начебто воює з усім блоком НАТО, а тому він виступає за введення воєнного стану і мобілізацію.

Крим повертається додому: як триває процес деокупації півострова

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