Голова Луганської ОДА розповів, у яких містах області тривають бої

Голова Луганської ОДА розповів, у яких містах області тривають бої

З Рубіжного та Попасної вдалося звідти евакуювати людей.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що зараз тривають активні бої у Попасній та Рубіжному, однак українські захисники намагаються вибити окупантів з міст, які їм вдалося тимчасово зайняти.

Про це він розповів у відеозверненні 19 березня.

За його словами, паралельно з им відбувається евакуація людей із Луганщини, а також українська сторона домовляється про безпечну доставку наступних гуманітарних вантажів із їжею, медикаментами, засобами гігієни, одягом.

"Зараз тривають бої в Рубіжному та Попасній, однак нам вдалося звідти евакуювати людей. Я вірю в наші Збройні сили – ми очікуємо на потужне підкріплення. Це дозволить повибивати росіян із зайнятих ними позицій", - повідомив він.

Нагадаємо, окупанти 19 березня обстріляли житловий будинок у Рубіжному на Луганщині. Дві дитини та жінка загинули під завалами.

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