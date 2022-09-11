Голова Луганської ОВА назвав населені пункти, які можуть бути звільненими вже найближчим часом

Колаборанти покидають українські міста Луганщини, які були окуповані ще від 2014 року.

Стрімке просування українських військ на сході України дає підстави сподіватися на гарні новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного Луганської області уже в неділю, 11 вересня.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

“Не треба сподіватися, що завтра ми звільнимо всю Луганську область, але просування величезне, окупанти втікають з усіх населених пунктів, найближчим часом, можливо, вже й завтра ми почуємо чудові новини із Сватового, Кремінної та Рубіжного”, - зауважив він.

Також читайте Подоляк розповів, чим обернеться для Кремля падіння Луганська і Донецька

За словами голови ОВА, з тимчасово окупованих населених пунктів постійно надходить інформація про втечу не тільки російських військ, але й колаборантів, які були призначені гауляйтерами на окупованих територіях. Причому втікають вони навіть із тих українських міст Луганщини, які були окуповані ще з 2014 року, тобто в Алчевську та Луганську вони також збирають свої речі, збирають родини і відправляють в бік Росії.

“Учора вночі партизани в Кременній повісили український прапор над адміністрацією. Він досі висить. Нікого з окупантів немає в місті, а колаборанти бояться його знімати, бо розуміють, що їхній час вийшов”, - наголосив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, українські військові перебувають уже на околицях Лисичанська на Луганщині.

Читайте також: