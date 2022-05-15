Голова Луганської ОВА показав відео обстріляної окупантами лікарні у Сєвєродонецьку

Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку.

Окупанти обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку. Лише за вчорашній вечір дев’ять поранених цивільних.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай показав відео наслідків обстріляної лікарні.

"За минулу добу орки здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку. Гатили по житловим будинкам, хімзаводу, технікуму та лікарні. Лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста. Всі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні. Не дивлячись на обстріли, вона продовжує працювати", - зазначив він.

Нагадаємо, минулої доби, 14 травня, 40% усіх атак росіян припали на Сєвєродонецьк Луганської області. Ще приблизно стільки ж - на Гірську та Попаснянську громади. Руйнувань дуже багато. У результаті цинічних атак росіян протягом доби поранення отримали 4 мирних людей.

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