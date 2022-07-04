Голова Луганської ОВА розповів, скільки мирних людей залишилося в Лисичанську та Сєвєродонецьку

У наразі окупованих росіянами Сєвєродонецьку та Лисичанську залишаються близько 18 тисяч мирних жителів.
Про це 4 липня в ефірі телемарафону заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У Сєвєродонецьку залишилися близько 8 тисяч людей, понад 10 тисяч – у Лисичанську", - наголосив він.
Гайдай повідомив, що нових переселенців зареєстровано понад 300 тисяч осіб.
Очільник ОВА також зазначив, що станом на ранок 4 липня у районі Білогорівки тривають бої, ЗСУ тримають оборону невеличкої частини Луганщини аби наші військові встигли побудувати захисні редути. На тих територіях, які обороняли ЗСУ, інфраструктуру росіяни зруйнували на 90%. Відновленню не підлягають 60% будинків, додав Гайдай.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 131-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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