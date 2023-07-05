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Голова МАГАТЕ видав цинічну заяву про мінування Запорізької АЕС: "Надзвичайно насторожені"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Голова МАГАТЕ видав цинічну заяву про мінування Запорізької АЕС: "Надзвичайно насторожені"

Рафаель Гроссі про ситуацію на ЗАЕС / Фото: Associated Press

У МАГАТЕ відреагували на ситуацію на ЗАЕС.

Голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі прокоментував інформацію про замінування Запорізької АЕС, заявивши, що організація цього не помітила. Проте він традиційно додав, що всі "надзвичайно насторожені". 

Про це він сказав 5 липня під час брифінгу в Японії, пише "Інтерфакс-Україна". 

"Я контактував з експертами постійної місії на ЗАЕС сьогодні, лише декілька годин тому. Ми в курсі тверджень і заяв обох сторін... Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені", - заявив Ґроссі. 

Очільник МАГАТЕ також додав, що зараз "не можна розслаблятись" та пообіцяв моніторити ситуацію на окупованій російськими терористами Запорізькій АЕС. 

Ситуація на Запорізькій АЕС: що відомо

Раніше у Генштабі ЗСУ попередили українців, що існує загроза теракту на Запорізькій АЕС. Російські окупанти готуються влаштувати провокацію.

Також радник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа заявив, що Україна в ніч проти 5 липня начебто "збирається атакувати Запорізьку АЕС із застосуванням високоточної зброї та безпілотників-камікадзе". Крім того, він додав ще одну нісенітницю, що, мовляв, "ЗСУ вдарять по ЗАЕС "Точкою-У" з боєголовкою, начиненою ядерними відходами".

Президент Зеленський у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном розповів про ситуацію на ЗАЕС.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3258
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