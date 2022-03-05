Голова Миколаївської ОДА подякував окупантам, що промазали зі "Смерчів" і порадів поповненню техніки в теробороні

Голова Миколаївської ОДА подякував окупантам, що промазали зі "Смерчів" і порадів поповненню техніки в теробороні

У Миколаєві сьогодні підраховують втрати ворога, які були за день дуже масштабними.

У Миколаєві сьогодні підраховують втрати ворога, які були за день дуже масштабними.

Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Він зазначив, що атаку ворога відбили в напрямку Херсона. Зараз є інформація про 4 збитих гелікоптери, один Су. Також була знищено 3 колони важкої техніки, а ще багато техніки ворог покинув, тож вона перейшла теробороні. Кім зазначив, що у захисників міста покращився настрій, що тепер у них є важка техніка, яку можна використовувати проти ворога.

Окремо він подякував навідникам «Смерчів», за його словами було запущено три, і всі були повз. Він попросив робити так і надалі.

Саме зараз у місті повітряна тривога - Ту-22 бомбардувальники летіть із Криму.