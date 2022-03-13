Російські окупанти вистрілили у школу: голова Миколаївської ОДА

Віталій Кім заявив, що куди б окупанти не рухалися – українські військові їх знайдуть.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім відзвітував про перебіг справ на теперішню годину.

Він розповів, що українські військові продовжують робити свою справу. А також Кім поділився, що російські окупанти вистрілили у школу в одному з населених пунктів. Наразі триває евакуація:

"Рухаємося ми, рухаємося. Окупанти, сволота, вистрілити по школі в одному з населених пунктів. Присипало людей. Ми займаємося евакуацією. По усіх напрямках рухаємося, переміщаємося, думаємо. Займаємося", - сказав голова Миколаївської ОДА.

Також він оцінив розумові здібності російських військових та їхню тактику пересування:

"Які ж все таки окупанти тупі, це просто катастрофа. Орки, вони й у Африці орки. Вони сюди – отримали мзди, обійти – і там мзди. Вони у третій бік пішли – і там отримають мзди", - сказав Кім.

Зазначимо, що раніше Віталій Кім заявив, що кожного поплічника російських окупантів буде серйозно покарано. Наразі працюють над списками зрадників. Голова ОДА запевнив, що українські захисники "виб'ють окупантів і звільнять кожне село".

Читайте також: