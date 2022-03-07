Голова Миколаївської ОДА заявив, що українські військові "добре навалюють" окупантам

Наразі цивільне населення у Миколаєві закликають сидіти в укриттях.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що українські захисники обороняють Миколаїв і "добре навалюють" російським окупантам, які намагаються загарбати нашу територію, але отримують героїчну відсіч і супротив.

Про це він розповів у своєму Telegram.

"Навалюють добре, ми їм теж добре навалюємо. Усе добре, не переживайте. Місто обороняється, ворог уб'ється об стіну. Все бачимо, все працює. Немає часу розповідати. Цивільне населення сидить в підвалах, військові працюють. Чітко, гарно і спокійно", - розповів він.