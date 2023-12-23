Голова Міноборони Італії закликав до переговорів про припинення війни в Україні

Він впевнений, що дипломатичним шляхом можна досягти того, що не можна вирішити військовими діями.

Голова Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країни Заходу повинні продовжувати підтримувати Україну, але паралельно з цим необхідно шукати політичне рішення щодо припинення війни в Україні.

Про це він заявив під час відвідин італійських військ, дислокованих в Мальборку у Польщі, його цитує агентство ANSA.

"Війна триває вже майже два роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення", – сказав Крозетто.

Він заявив, що дипломатичним шляхом можна досягти того, що не можна вирішити військовими діями.

"Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом – а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку – може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів", – сказав міністр.

Крім того, Крозетто зазначив, що те, що існувало до війни, має бути відновлене, а "те, що не вдалося зробити за допомогою зброї, має бути зроблено в інший спосіб".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній президент України Леонід Кучма зробив заяву про Путіна і мирні переговори.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі відповіли, коли Україна може піти на переговори з РФ.

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