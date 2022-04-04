Голова Міноборони повідомив, де в Україні тривають важкі бої і в якому місті досі "непроста ситуація"

Голова Міноборони повідомив, де в Україні тривають важкі бої і в якому місті досі "непроста ситуація"

Захисники Маріуполя вже стали легендами сьогодення, каже Резніков.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що зараз тривають важкі бої українських захисників із російськими окупантами на Харківщині, Луганщині, Донеччині.

Про це він написав у Facebook.

"Зараз продовжуються важкі бої на Харківщині, Луганщині, Донеччині. Наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині. У непростій ситуації залишається Чернігів. Героїчно б’ються захисники Маріуполя, які вже стали легендами сьогодення", - повідомив Резніков.

Голова Міноборони зауважив, що всі вже усвідомили, що найцінніше в Україні – люди.

"Тисячі і тисячі людей сьогодні виборюють майбутнє для України, для усіх майбутніх поколінь українців. Щоб українці самі визначали свою долю і ніколи не були змушені жити під пануванням нелюдей", - додав він.

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