Голова Міноборони Умєров обговорив з бельгійською колегою постачання винищувачів F-16

Також сторони обговорили навчання українських пілотів.
Голова Міністерства оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер, під час якої обговорив постачання винищувачів F-16.
Про це інформує пресслужба Міноборони України.
У повідомленні вказується, що Умєров та Дедондер обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів.
"Також синхронізували наші позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та радою Україна-НАТО", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони України Рустем Умєров у телефонній розмові обговорив із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен поточні потреби Збройних сил, зокрема в далекобійних ракетах.
Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський повідомив про важливе рішення для підготовки в Румунії фахівців для F-16.
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