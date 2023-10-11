Голова Міноборони Умєров обговорив з бельгійською колегою постачання винищувачів F-16

Голова Міністерства оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер, під час якої обговорив постачання винищувачів F-16.

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Про це інформує пресслужба Міноборони України.

У повідомленні вказується, що Умєров та Дедондер обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів.

"Також синхронізували наші позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та радою Україна-НАТО", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони України Рустем Умєров у телефонній розмові обговорив із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен поточні потреби Збройних сил, зокрема в далекобійних ракетах.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський повідомив про важливе рішення для підготовки в Румунії фахівців для F-16.

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