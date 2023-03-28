Голова МЗС Чехії закликав максимально допомогти Україні покінчити з "російським імперіалізмом"

Країни Заходу повинні зробити все можливе, щоб Україна могла захистити себе від російських загарбників.

Якщо Україна програє російським агресорам, то вони на цьому не зупиняться і підуть далі у наступ на інші країні центральної Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський виданню Novinky.

Він зазначив, що країни Заходу повинні зробити все можливе, щоб Україна могла захистити себе від російських загарбників.

Ліпавський впевнений, що перемога України може бути тільки в рамках територіальної цілісності та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів, та особливо у поверненні анексованого Криму.

"Я вважаю, що ми повинні завдати сильного удару по російському імперіалізму, щоб раз і назавжди відрізати колоніальні апетити Росії до крадіжки територій в інших країн" - заявив Ліпавський.

Крім того, голова МЗС Чехії заявив, що хоча його країна не відіграє ключової ролі у постачанні озброєнь для захисту України, вона може подати приклад іншим державам.

"І це те, що ми робимо. Ми можемо пояснити нашу стурбованість безпекою — і ми це робимо — і пояснюємо небезпеку, яку сьогоднішня імперська Росія становить для світу. Якщо Росія переможе Україну, вона піде далі в Центральну Європу" - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше очільник Пентагону Ллойд Остін під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил заявив, що Україна може скористатися значним виснаженням російської армії та постачанням західної зброї для того, щоб провести успішний контрнаступ навесні цього року.

Також ми інформували, що Франція вдвічі збільшить постачання Україні 155-мм снарядів, щоб забезпечити українських військових під час контрнаступу.

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